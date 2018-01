Para Ministério da Justiça, situação é normal na BA O Ministério da Justiça não comentou hoje a possibilidade de uma intervenção federal na crise da Polícia da Bahia. Por meio de sua assessoria, o secretário nacional de Segurança Pública, Pedro Alvarenga, disse que conversa diariamente com representantes da Secretaria Estadual do setor. Na avaliação de Alvarenga, a situação é de normalidade. Ele ressaltou não ter recebido nenhum pedido do governo baiano para enviar emissários ao Estado. Ontem, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Nelson Pellegrino (PT-BA), sugeriu ao ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, a intervenção federal para acabar com o "clima de incerteza" criado entre os policiais. Os líderes do movimento ameaçam desencadear uma greve nos próximos dias e pôr em risco o carnaval baiano.