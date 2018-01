Para Mercadante, Serra precisa de "humildade e maracujina" Em campanha pelo interior de São Paulo, o candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, ironizou, em Araçatuba, as críticas feitas pelo seu concorrente do PSDB, José Serra, recomendando ao ex-prefeito de São Paulo, "humildade", "maracujina" e "respeito ao debate construtivo". Serra disse na quinta-feira não esperar uma campanha limpa do petista a exemplo do que aconteceu com Marta Suplicy na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Em resposta, Mercadante disse que Serra omitiu fatos da campanha para a Prefeitura e mentiu. "O Serra fez a campanha atacando a ex-prefeita Marta, não apenas na campanha, mas ao longo do governo", afirmou. "Por isso, não dá pra levar muito a sério o que Serra diz, nem na campanha anterior nem na atual campanha. Ele disse que eu não tenho experiência em campanha, acho que ele precisa mais de humildade e respeito para a que gente possa fazer um debate mais construtivo e propositivo", comentou. Em conversa com jornalistas, Mercadante ironizou Serra ao afirmar que o tucano precisa de "maracujina" para se acalmar. "Ele disse que não falaria meu nome, mas agora vive fazendo comentários sobre minha candidatura. Não sei por que o preocupo tanto. Acho melhor ele tomar maracujina, talvez se acalme mais", ironizou Mercadante. Em discurso para militantes petistas de Araçatuba, Mercadante voltou a afirmar que o Estado de São Paulo cresceu menos que a média nacional durante a administração tucana, posição negada por Serra. "O que o Serra fez foi usar indicadores diferentes, dados estadualizados de 2004 e 2005 com dados do IBGE, para tentar esconder a verdade", disse. Segundo Mercadante, enquanto São Paulo cresceu 10,6% os demais estados cresceram 12,9% entre 1999 e 2003. O candidato petista ainda acusou o PSDB pelo surgimento e crescimento do crime organizado e acusou Serra de ser omisso nesta questão. "Ele foi viajar nos dias dos ataques e depois voltou de viagem e não fez qualquer comentário sobre o assunto, ficando na omissão". Segundo Mercadante, "a única coisa que o que o governo do PSDB/PFL fez para o interior foi instalar presídios e pedágios, esquecendo de criar empregos e incentivar o desenvolvimento".