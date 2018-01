Para Mercadante, é difícil levar a sério o que Serra fala O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) e pré-candidato ao governo de São Paulo, participou hoje da 8ª Caminhada pela Paz do bairro de Heliópolis e aproveitou a oportunidade para mais uma vez criticar o seu concorrente ao cargo de governador, o ex-prefeito, José Serra (PSDB). O senador lembrou da carta aos paulistanos em que Serra prometeu não abandonar a prefeitura antes do fim do mandato. "O PT sempre alertou que a prefeitura seria apenas um trampolim para que Serra concorresse mais uma vez a Presidência. Não conseguiu, é verdade, mas fica difícil levar a sério o que ele fala", disse Mercadante, que ainda criticou a omissão dos tucanos em relação à crise da segurança que abalou o Estado recentemente. Sobre a nova decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que desautoriza os partidos que não apóiem oficialmente nenhum candidato à Presidência a estabelecer acordos com partidos diferentes em cada Estado, Mercadante afirmou que a posição do TSE tende a favorecer a candidatura à reeleição do presidente Lula. "Uma candidatura forte como a do presidente acaba atraindo os partidos para uma coalizão", disse o senador. Mercadante disse que essa decisão deve favorecer a aproximação formal do PMDB com o PT. Ele afirma que os dois partidos têm acordos em pelo menos 16 Estados e que "há um movimento pró-Lula no PMDB". O senador apontou o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, como o maior prejudicado caso o TSE mantenha sua orientação. "Eu senti ontem, no Senado Federal, que vários senadores do PFL sinalizavam a possibilidade de um rompimento da aliança devido a interesses regionais." Mesmo vendo que o principal concorrente de Lula é quem mais perde com a decisão, o senador criticou a nova orientação do tribunal, porque, de acordo com ele, há uma violação ao artigo 16 da Constituição Federal, que proíbe mudanças nas regras eleitorais a menos de um ano das eleições.