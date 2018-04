Para Mendes, STF está 'participativo na forma adequada'

O ministro citou como exemplo da atuação da STF a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, que, segundo ele, só ocorreu pela inexistência de uma regra específica e a ocorrência de movimentos grevistas "extremamente duros: hospitais, escolas, peritos do INSS". "Casos de greves de controladores de voo que se misturavam com civis, com características até, alguns disseram, que beiravam o motim".

Por isso, segundo o ministro, o Supremo decidiu aplicar aos servidores as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada, mas lembrou que, mesmo neste caso, o STF "não saiu a ditar regras, buscou a regra preexistente, já editada pelo Congresso Nacional". Mendes participou da abertura do sétimo ano de atividades do Fórum de Direito Constitucional na Emerj, que teve como tema "Controle de Constitucionalidade".