Para Mendes, STF 'colocou ordem' em operações da PF

"Parece que se desenhava um modelo no qual a polícia daria o tom das coisas. A polícia determinava, combinava com os juízes e promotores e atuava fazendo um cenário, às vezes, de terror. A resposta veio pelo STF (com decisões como), a súmula (que regulamenta o uso) das algemas e o direito ao acesso ao inquérito. A partir daí nós colocamos ordem nas coisas".

Mendes não quis comentar as declarações do presidente Lula sobre o assunto, dadas na quarta-feira, um dia após a PF ter deflagrado a Operação Castelo de Areia (que prendeu quatro diretores da empreiteira Camargo Corrêa, supostamente envolvidos com doações ilegais para partidos políticos). Lula pediu discrição da corporação e disse que quem deve "aparecer na televisão" para falar sobre as operações são "os políticos". Mas o ministro afirmou achar que "certamente, ele estava se referindo aos membros típicos do poder Judiciário, e não aos chefes de poder, àqueles que têm responsabilidade política."