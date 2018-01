Para Meirelles, MP 443 fortalece economia, diz Fontana O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS), afirmou que o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, fez uma avaliação dos impactos que tem no mercado a medida provisória (MP) 443, que autoriza o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) a comprarem outras instituições financeiras. "A avaliação dele é de que a medida fortalece a economia brasileira, porque amplia mercado, deixa o mercado com mais opções e, em caso de necessidade de haver compra, ou interesse de negócio, os bancos públicos possam participar", disse Fontana, após audiência com Meirelles. O líder informou ainda que o presidente do BC não se manifestou sobre a definição ou não de um prazo de vigência da MP 443. "As negociações de mérito estão com a Fazenda (Ministério da Fazenda). O próprio presidente do BC enfatizou isso", afirmou. Segundo o deputado, o encontro com Meirelles durou cerca de uma hora e estava agendado desde o fim da semana passada, mas o BC não divulgou a previsão da audiência como fazem os demais órgãos públicos em relação a reuniões dessa natureza.