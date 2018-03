Para Marta, polêmica sobre campanha de Haddad é 'carnaval'

Bruno Boghossian, do estadão.com.br

Após abandonar sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, a senadora petista Marta Suplicy classificou como carnaval a discussão sobre sua participação na campanha do ministro da Educação Fernando Haddad, nome escolhido pelo partido para a disputa. A parlamentar, ex-prefeita da capital paulista, disse que vai atender aos pedidos da direção do PT, tentando afastar sinais de que estaria magoada por ter sido pressionada a desistir.

"A minha pré-candidatura virou a página. Eu estou na campanha e vou fazê-la", declarou Marta. "Estão fazendo um carnaval que, para mim, é incompreensível."

Haddad e o PT paulistano já indicaram que pretendem contar com a participação de Marta na elaboração do programa de governo e nos eventos realizados na periferia de São Paulo - onde a senadora é popular. Marta, no entanto, afirmou que não definiu a extensão de seu envolvimento na disputa.

"A coordenação de campanha é que vai indicar os lugares onde eu posso atuar da melhor forma", disse. "Eu tenho que ter o tempo e eles têm que me dizer o que eu posso fazer. Isso ainda nem começou a ser feito." Para a senadora, Haddad é um "bom candidato". "O PT está fazendo tudo certo", avaliou Marta, após participar de um debate sobre políticas para as mulheres na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).