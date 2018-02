Para Marina, PT e PSDB têm visão de exclusividade

Segundo Marina, está claro que os dois partidos não querem debater. "Eles não querem fazer o debate de reconhecer os ganhos de um ou de outro que alguma forma deram de contribuição e querem uma visão de exclusividade", disse. "É isso que está fazendo a gente ficar no terreno do que já existe ao invés de introduzir a escolha", completou.

Questionada sobre o embate que travou com o candidato Aécio Neves em um dos blocos do programa, Marina disse ser o confronto da "minha visão de política com a visão antiga que o PSDB e do PT tem nos últimos 20 anos", afirmou. "É a visão da oposição que não admite o diálogo", afirmou. "Eu nunca me furtei ao diálogo." Para ela, na lógica do PT e do PSDB, eles ficam como "inimigos".