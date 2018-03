Para Marina, PT e PSDB são vítimas de fisiologismo

A candidata afirmou que pretende chegar ao governo como uma opção do povo, a exemplo de quando se elegeu para o Senado, no Acre. Na época, segundo disse, ela concorreu tendo apenas 3% nas pesquisas e uma perua da marca Brasília, contra dois fortes adversários que pontuavam alto e tinham jornal, rádio e televisão "para falar bem deles e mal de mim". Disse que tanto naquela época quanto agora, as grandes coligações "colocaram o eleitor no anonimato", ao decidirem quem seria o candidato de oposição e o de situação. "Alguns nem querem ir a debates e só esperam o voto do povo no dia 3 de outubro", criticou.

Numa entrevista para a TV local, Marina falou da questão dos gays. Afirmou que, por convicção espiritual, entende que casamento é um sacramento para homem e mulher e, assim, é contrária ao casamento homossexual, mas defende o direito à herança e ao plano de saúde compartilhado, e os respeita como a qualquer ser cidadão ou humano. "Eu sempre vou dizer com toda transparência quais são as minhas posições. Acho que é um desrespeito à comunidade gay aqueles que, num fórum com eles, levantam suas bandeiras, dizem que são favoráveis e, num outro fórum, com religiosos, mudam de posição, dizendo que agora são contra" - concluiu, lembrando que sempre fez campanhas para candidatos que apoiam a causa dos gays, como Marta Suplicy em São Paulo e Fernando Gabeira, no Rio.

Marina teve reuniões com pastores evangélicos de toda a região, percorreu veículos de comunicação de Bauru, visitou o Hospital de Recuperação de Lesões Lábio Palatais da Universidade de São Paulo (USP), também conhecido como Centrinho, e inaugurou a Casa de Marina. Ela esteve acompanhada pelos candidatos a vice-governador de São Paulo, Rogério Menezes, e ao Senado, Ricardo Young. Em todas as entrevistas, a candidata poupou o presidente Lula e, numa delas, encerrou dizendo que "agora que o povo perdeu o medo de votar em ''Silva'', pode continuar votando em ''Silva'', mas em Marina".