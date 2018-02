Para Manoel Dias, é cedo para debate presidencial O ministro do Trabalho, Manoel Dias, participou no início da noite desta segunda-feira de seu primeiro evento oficial com a União Geral dos Trabalhadores (UGT), na capital paulista, desde que assumiu o cargo, no último dia 16. Indagado pelo Grupo Estado se sua indicação era uma garantia da permanência do PDT na base aliada do governo Dilma Rousseff, na sucessão presidencial de 2014, ele foi cauteloso e disse apenas: "Somos da base do governo. Ainda é cedo para discutir eleição. Isso vamos fazer mais para o fim do ano."