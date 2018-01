Para Lupi, Dilma vencerá as eleições no primeiro turno

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, previu há pouco que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff ganhará as eleições presidenciais no primeiro turno. "Podem anotar: a Dilma vai ganhar a eleição no primeiro turno", disse."Ela vai chegar na convenção do partido bem páreo com o Serra (governador de São Paulo e provável candidato à Presidência, pelo PSDB)".

Lupi disse que nas viagens que tem feito pelo país tem ouvido de eleitores que votarão "na mulher do Lula", numa referência à ministra. "Eles não sabem nem o nome. Só sabem que é candidata do Lula."

Para Lupi, o grande trunfo do governo atual foi o aumento do poder aquisitivo da população. Segundo ele, a população está comprando cada vez mais.

Ao ser questionado se acreditava na possibilidade de o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) disputar as eleições presidenciais, Lupi disse que Ciro não tomará nenhuma decisão sem antes conversar com o presidente Lula.

O ministro vai permanecer no governo, em 2010, até o fim do mandato do presidente Lula, e afirmou que não pretende disputar nenhum cargo eletivo nas eleições do próximo ano. "A minha vontade é não concorrer".

Na avaliação de Lupi, continuar à frente do Ministério é mais útil para o seu partido, o PDT. Isto porque, segundo ele, ser uma referência nacional traz mais chances de conquistar a "simpatia" do eleitor.

O ministro declarou que a situação do seu partido (PDT) no Rio de Janeiro, ainda é confusa e que não há uma decisão se o partido terá candidato próprio ou se apoiará um candidato de outro partido para o governo do estado. Ele disse que a tendência do PDT era de apoiar Lindberg Faria, do PT, mas já houve uma composição do Partido dos Trabalhadores para as eleições do próximo ano.

Lupi informou que o PDT fará um seminário no final de janeiro, no Rio, para decidir a posição do partido em relação às eleições para o governo do estado. Segundo ele o PDT tem muita resistência à candidatura de Anthony Garotinho do PR, e que uma composição com o PSDB não é viável.