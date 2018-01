Para Lula, vídeo de propina no DF 'não fala por si'

Para o presidente, caberá à PF esclarecer as circunstâncias dos crimes e à Justiça se pronunciar sobre as responsabilidades. "O presidente da República não pode ficar dando palpites se é bom ou se é ruim. Vamos aguardar a apuração." Lula também se esquivou ao afirmar que enviou ao Congresso, em 2008, duas mini-reformas políticas, medida que, no seu entender, poderia evitar escândalos de corrupção. "Não é o Poder Executivo que vota no Congresso Nacional. Nós já mandamos uma no ano passado, mandamos outra agora, com sete pontos importantes para serem votados", lembrou ele, destacando o financiamento público de campanha.

"Eu espero que o Congresso Nacional tenha maturidade para compreender que grande parte dos problemas que acontecem com dinheiro é a questão da estruturação partidária no Brasil", afirmou. "Vamos mudar urgentemente e fazer uma reforma política. Ela é condição fundamental para que a gente tente evitar que problemas como este continuem ocorrendo no Brasil." A comitiva presidencial deixou Estoril e já ruma para Kiev, capital da Ucrânia, próxima etapa do giro europeu.