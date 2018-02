Para Lula, vida eleitoral entra em momento 'nervoso'

Lula lembrou que já governou por seis anos e meio e que todo mundo tem que trabalhar para colocar em execução tudo o que estiver previsto. "Está faltando um ano e meio (para o fim do mandato) e já estou com saudades", disse. Logo após essa declaração, um prefeito presente ao evento gritou: "terceiro mandato". A plateia riu e o presidente apenas deu continuidade ao discurso fazendo um veemente apelo aos prefeitos para que executem as obras que estão previstas, que façam projetos.

"Não está faltando dinheiro. Não estamos preocupados com o superávit primário", disse o presidente, batendo na mesa, e pedindo aos prefeitos que coloquem alguém, todos os dias, para cobrar a execução de medidas necessárias para levar adiante as obras. "Eu estou preocupado é em gerar emprego. Não é possível que uma divergência qualquer atrapalhe o interesse do País", disse.