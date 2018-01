Para Lula, programas sociais do seu governo não são populistas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 28, que desenvolveu programas de inclusão social capazes de dar resposta aos problemas emergenciais provocados pela exclusão e negou que esses programas sejam populistas. Lula fez as afirmações na cerimônia de posse do presidente eleito do Peru, Alan García, em Lima, falando em nome de todos os sete chefes de Estado presentes. "Esses programas", disse Lula, "não são filantrópicos ou populistas como pretendem alguns. Eles contribuem para minorar a sorte daqueles que vivem situações extremas e ajudam na constituição de um mercado de bens de consumo de massa, na dinamização da economia". O presidente brasileiro disse que os países da América Latina vivem as conseqüências de uma situação periférica no mundo. Lula desejou boa sorte ao "companheiro Alan García" e disse-lhe que encontrará não só um país distinto daquele que governou anos atrás, mas, também, que terá diante de si uma América do Sul muito diferente. "Necessitamos renovar nossas estruturas positivas e construir uma infra-estrutura física e energética à altura dos desafios que temos pela frente. Crescer economicamente é importante e necessário. Sabemos também que não é suficiente para resolver os graves problemas de desigualdade social", disse Lula. Lembrando que falava em nome de todos os chefes de Estado presentes, Lula concluiu: "Saiba, portanto, que você não estará sozinho ao enfrentar os desafios à frente da nação peruana. Estamos forjando hoje um ambiente de diálogo e cooperação único na história sul-americana, e é com essa confiança que apostamos numa aliança estratégica entre Peru e Brasil".