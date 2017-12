Para Lula, os pessimistas são vencidos com a realidade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que além de alcançar a auto-suficiência na produção de petróleo, a Petrobras é uma fonte de conhecimento para o país. "A Petrobras é uma empresa de formação e produção de conhecimento porque poucas empresas no mundo têm grau de competência de seu pessoal que tem a Petrobras. Agora, muito mais orgulho porque a auto-suficiência significa que somos donos do nosso nariz". O presidente lembrou, no programa semanal de rádio Café com o Presidente, as críticas que a estatal enfrentou no decorrer de sua história. "Eu sei que a Petrobras desde 1953, com o decreto de Getúlio Vargas, foi vítima de críticas daqueles pessimistas que gostam de criticar tudo. Segundo o presidente, a Petrobras foi vítima dos pessimistas que disseram que o Ronaldinho nunca mais ia voltar a jogar bola depois que ele machucou o joelho, daquele mesmo que dizia que o Zico não podia ser jogador de futebol porque era franzino. Esses pessimistas são vencidos com a realidade", disse. Lula falou sobre a sensação de presenciar essa conquista da estatal. "Eu acredito que ser brasileiro, conhecer a história da Petrobras e viver o 21 abril de 2006 como eu vivi, eu acho que é uma dádiva de Deus", afirmou.Lula destacou que a P-50 terá capacidade de armazenar o petróleo produzido diariamente no país.