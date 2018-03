Para Lula, opositores torcem pela alta da inflação Em discurso dirigido a agricultores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quarta-feira seus opositores de torcerem para que a inflação aumente, se transformando em motivo para criticar seu governo. "O Brasil vive um momento ímpar na sua história. De vez em quando, eu vejo uma ou outra pessoa, sempre uma minoria, torcendo para não dar certo. Vocês acreditam que tem gente torcendo para que tenha inflação para poder ter um discursinho para falar mal do governo. Vocês acreditam nisso? Porque estão há três anos sem ter o que falar e se tem uma inflaçãozinha, 'ah, está aí a inflação'!", afirmou Lula. As declarações foram feitas durante cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009 em Curitiba (PR) e transmitido pela TV. "Quem torcer para este país não dar certo vai simplesmente quebrar a cara", completou. O presidente enumerou motivos para indicar que, segundo ele, o Brasil está em situação econômica confortável e que os resultados vão aparecendo aos poucos. Citou investimentos em infra-estrutura, mencionando ferrovias e portos e que há determinação para criar quatro novas siderúrgicas para que o país exporte minério de ferro com valor agregado. Previu que no ano que vem a Petrobras começará a explorar o petróleo encontrado na camada pré-sal do litoral brasileiro e que haverá novas refinarias no Maranhão e no Ceará.