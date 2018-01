Para Lula, oposição quer desgastá-lo com aumento de aposentadorias O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o reajuste das aposentadorias em 16,6%, aprovado nesta quarta-feira, na Câmara como estratégia eleitoral da oposição. Em conversa com reitores de universidades federais nesta manhã, ele avaliou que o intuito dos adversários é apenas desgastá-lo e se queixou da decisão de deputados petistas e de partidos aliados em ajudar a aprovar o aumento dos benefícios apenas de olho no pleito de outubro. "A aprovação do reajuste é um artifício da oposição que espera o veto para usar na eleição", afirmou Lula, segundo relatos de participantes do encontro. Na conversa, o presidente reconheceu que aliados demonstraram interesse em agradar os redutos eleitorais, de acordo com relatos de reitores ao Estado. Dos 48 deputados do PT, apenas três votaram pela derrubada do aumento para aposentados. Quatro votaram com a oposição e outros 38 pela obstrução da sessão. A obstrução, forma de evitar a votação, não teve efeito prático, pois o número de parlamentares no plenário já garantia o quorum mínimo. Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) e Vicentinho (PT-SP) foram exemplos de parlamentares do círculo pessoal do presidente que votaram pela obstrução. Não quiseram ficar mal com o governo nem com as urnas. Lula disse que é preciso buscar o entendimento com o Congresso para evitar prejuízos à sociedade. "Às vezes, o Congresso toma decisões que não podem ser contempladas pelo Executivo", disse. "Há muitos desencontros, mas precisamos buscar o entendimento", completou. "Esse projeto mesmo não é tudo o que eu gostaria", disse, numa referência ao projeto de reforma universitária, que foi enviado ao Legislativo. Apoio Sem citar a candidatura à reeleição, Lula deixou claro que quer o apoio da comunidade acadêmica. O presidente ouviu atentamente por quase duas horas os reitores, segundo pessoas que participaram das reuniões. Ele voltou a assegurar que manterá os investimentos no ensino superior, com a construção de novos campi e aumento do orçamento para as instituições. "Somos companheiros. Podem ter a certeza que vocês têm um companheiro aqui e contem sempre comigo para essa grande batalha da educação", disse Lula. O presidente brincou com os reitores. "Olha, vocês estão em vantagem em relação a mim, pois podem chegar à Presidência e eu não posso ser professor nem reitor", disse. Lula e o vice-presidente José Alencar, que também esteve nos encontros, ressaltaram que até pelo fato de não terem formação superior querem deixar como "herança" para a sociedade o fortalecimento da universidade pública. "Eu que não tenho diploma, quero deixar uma universidade com qualidade para os filhos da classe trabalhadora", afirmou o presidente. "O diploma é o sonho de todos."