Para Lula, legado de Reale ficará vivo na memória da Nação A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto divulgou nota oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentando a morte do jurista e professor Miguel Reale e estende sua solidariedade aos seus familiares. "A perda do professor Miguel Reale entristece todos nós. Sua grande contribuição ao pensamento filosófico, à educação, ao saber jurídico e sua especial participação na construção do novo Código Civil brasileiro permanecerão vivas na memória da Nação", disse o presidente Lula, na nota. "Neste momento, estendo minha solidariedade aos familiares e tenho certeza de que este é também o sentimento de todo o povo brasileiro", acrescenta o presidente. Não há informações ainda de quem irá representar o presidente Lula no velório ou no enterro do jurista.