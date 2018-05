Para Lula, ganho de Estados com royalties será mantido

De acordo com ele, o regime de urgência foi um pedido unânime dos líderes dos partidos da base. "Agora está no Congresso Nacional e a bola é do Congresso Nacional. A vez é do Congresso Nacional. Quem sou eu, um mísero presidente para ter qualquer interferência no debate?", brincou Lula. Sobre a estimativa da oposição de que os projetos de lei poderiam levar até dois anos para serem aprovados, Lula lembrou que foi da oposição por muito tempo e que sabe como ela pensa. "Obviamente que partindo de oposição, e eu sei o que é oposição porque fui oposição há muito tempo, então eu acho que quem é oposição está sempre achando que as coisas não têm que dar certo, estão sempre achando que as coisas vão demorar porque eles acham que se não acontecer quem perde é o governo. Eu acho que se não acontecer quem perde é o povo brasileiro", afirmou Lula.