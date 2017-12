Para Lula, Dia do Trabalho será o melhor das últimas duas décadas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse acreditar que o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, será o melhor das últimas duas décadas. "O movimento sindical conseguiu este ano fazer a maioria dos acordos salariais com reposição da inflação e, além disso, o salário mínimo teve aumento acima da inflação, e os aposentados receberam um aumento real de salário que há muito tempo não recebiam", disse. Apesar de mostrar otimismo com o 1º de maio, Lula ressaltou que ainda há muito a ser feito. "Obviamente, sabemos que sempre precisamos melhorar, porque nós temos uma dívida secular com o trabalhador brasileiro. Então, estamos recuperando aos poucos, à medida que a economia do Brasil vai crescendo", afirmou Lula. O presidente acaba de chegar para a posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie, por quem foi recebido na porta do tribunal. Lula afirmou que, independentemente de ser um homem ou uma mulher à frente do Supremo ou da Presidência República, a relação entre o Poder Executivo e o Judiciário tem de ser institucional, autônoma e respeitosa. "E vai continuar sendo", disse. Lula acrescentando que, se as mulheres continuarem conquistando o espaço que já têm obtido, em breve elas terão "maioria em tudo". "Aliás, acho que nas nossas casas elas já são a autoridade máxima", brincou.