Para Lula, decisão do TSE garante legalidade de reajustes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre reajuste ao funcionalismo dá garantia de que a concessão de aumentos aos servidores federais não é ilegal. "Não há nenhuma razão para preocupação ou nervosismo." Ele fez a afirmação após ouvir da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, que o TSE não proibiu reajustes para servidores públicos e que a decisão tomada ontem à noite pelo tribunal não representa um empecilho à candidatura dele à reeleição. A afirmação da ministra foi ouvida por pessoas que estavam próximas dos dois interlocutores, na solenidade de posse da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, no STF. O presidente disse desconhecer de onde saiu a interpretação de que a decisão do TSE considera ilegal o reajuste a seis categorias de servidores, em maio deste ano. "Nós temos uma situação: temos muitas categorias que estão na época de reajuste. O Orçamento só foi aprovado em abril. Então, é esse o momento de dar reajuste", afirmou. "Eu acho que não houve mudanças, e nós vamos continuar cumprindo o ritual normal de atendimento às categorias." Lula ainda brincou: "Você sabe que, se começar a dizer que não se pode dar aumento, a Fazenda até vai gostar. Então, é importante não brincar com isso." O presidente Lula no dia 30 de maio, no ´Diário Oficial´ da União a Medida Provisória 295, que reestruturou e concedeu gratificação para seis carreiras do funcionalismo público federal. No total, 160 mil servidores federais serão beneficiados. O impacto da MP é de R$ 1,3 bilhão por ano no Orçamento. Em seguida outras MPs foram editadas no mesmo sentido. Confirmada a ilegalidade, a anunciada candidatura de Lula fica sujeita a impugnação e anulação. Segundo o Consultor Jurídico, o TSE decidiu ontem que é proibido aumento salarial do funcionalismo 180 dias antes das eleições, até a posse dos eleitos. A decisão foi tomada a partir de uma consulta feita pelo deputado Átila Lins (PMDB-AM). O primeiro turno da eleição é no dia 1º de outubro. Pela decisão o reajuste estaria proibido a partir de 1º de Abril. O presidente Lula editou, no dia 30 de maio, medida provisória aumentando o salário de 160 mil servidores do Executivo, a um custo global de R$ 1,4 bilhão só neste ano. Promoveu também a criação de um grupo de trabalho com integrantes do governo, do Congresso e da Justiça para discutir um plano de cargos e salários comum a todos os funcionários públicos, com o objetivo de equiparar os vencimentos nos três Poderes. A MP estabeleceu reajustes entre 5% e 20% para servidores do Banco Central, dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Agricultura e da Saúde. Depois editou mais cinco medidas provisórias beneficiando entre outros, funcionários da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).