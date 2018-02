Para Lula, aprovação da CPMF no Senado independe de Renan

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a licença do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), "não altera em nada" o quadro da votação da CPMF na Casa. "Ultimamente, o Senado votou todas as coisas que nós queríamos que fossem votadas", disse Lula nesta segunda, 15, durante rápida declaração à imprensa em Burkina Faso, África. Veja também: Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Lula disse que está convencido de que a emenda constitucional que prorroga até 2011 a vigência do tributo será aprovada no Senado. "Estou convencido de que vai passar, como passou na Câmara", O presidente disse também que a aprovação da prorrogação da CPMF não é algo de interesse do governo, e sim "do interesse da nação" brasileira. "Temos R$ 504 bilhões em investimentos na infra-estrutura. Se não pudermos utilizar esse dinheiro, temos de mexer em outras áreas. Todo o dinheiro está no mesmo cofre. É mais ou menos como o dinheiro que está no seu bolso: você não consegue separar", declarou o presidente. Na última quinta-feira, Renan pediu licença da presidência do Senado por 45 dias. Durante seu discurso- transmitido pela Tv Senado, Renan disse acreditar na "justiça" e que o "poder passa, mas a honra fica". Renan é alvo de seis acusações no Senado. Destas, quatro já viraram representações (Renan foi absolvido da primeira) e uma será analisada ainda nesta segunda pela Mesa Diretora. Texto atualizado às 15h47