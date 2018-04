Para líderes do PT, declaração de FHC foi 'destemperada' O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), e o líder do PT na Casa, Cândido Vaccarezza (SP), reagiram às declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que o governo federal pratica "cupinização" da política nacional e que o Congresso nacional está "bambo" e "não representa mais nada". Para Vaccarezza, a declaração não está à altura do ex-presidente. "Foi uma fala inadequada, destemperada", disse o petista. "O fato de ter um grupo de cidadãos com conduta antiética não pode recair sobre todos, muito menos sobre a instituição. O parlamento brasileiro é forte e não pode ser atacado por um ex-presidente da República", afirmou. Ele reconhece que o Congresso passa por uma "fase difícil", mas destacou que foram aprovadas medidas de combate à crise como a MP que permite que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil comprem instituições financeiras em dificuldade.