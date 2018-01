Para líder do PT, PMDB defendeu partido O líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP), considerou que o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), defendeu o partido na nota em que reage à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É direito dele (Henrique Alves), que respeitamos. Ele não foi agressivo ao presidente. O importante é que a aliança não está abalada", disse Vaccarezza. A posição do líder petista é esperar a poeira baixar e "colocar água na fervura".