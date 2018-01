Para líder do PMDB no Senado, votação de vetos é importante para dar sinal ao mercado Brasília - O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), afirmou nesta quarta-feira, 30, que é preciso votar os vetos presidenciais para dar uma sinalização ao mercado. A sessão do Congresso prevista para apreciação dos vetos estava marcada para as 11h30, mas às 12h30 ainda não havia sido iniciada. Mais cedo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDV-RJ), havia dito que a intenção da Casa era obstruir sessão de apreciação de vetos