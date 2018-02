Para líder do DEM, pedido de impeachment não vai prosperar

BRASÍLIA - Líder do DEM na Câmara, deputado Pauderney Avelino (AM), afirmou nesta quinta-feira, 8, acreditar que os pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer não devem prosperar no Congresso. Nesta quinta, a oposição deu entrada com uma nova ação contra o peemedebista. "Dificilmente os deputados que compõem a base do presidente Temer vão se dispor a vir a compor uma comissão (para debater o afastamento de Temer)", disse.

Pauderney lembrou que os líderes da Câmara já se negaram até mesmo a indicar nomes para compor o colegiado, mesmo diante de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal.

Nesta semana, o magistrado chegou a cobrar a demora da Câmara a cumprir a decisão liminar (provisória) proferida por ele em abril para que fosse instalada uma comissão especial para analisar o caso, nos moldes do que ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff.

Previdência. O líder do DEM também defendeu a rapidez com que o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma da Previdência, deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), protocolou o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. "Esse calendário é importante porque nós começamos a contar prazos. Não tenho dúvida que vamos ter uma tramitação difícil, as discussões não são fáceis. Essa reforma atinge diretamente as pessoas", disse.