Para lembrar: com Gilmar, Temer sempre manteve diálogo constante

Em agosto deste ano, ao defender a proposta que prevê a adoção do semipresidencialismo no Brasil, o presidente Michel Temer afirmou que estava em constante diálogo com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na ocasião, Temer disse que “sempre” se encontra com Gilmar para discutir política. No regime semipresidencialista um primeiro-ministro atua como chefe de governo. Na avaliação de Temer, o modelo seria “extremamente útil” ao País “a partir de 2022”.

No Fórum Estadão sobre reforma política, também realizado em agosto, Gilmar observou que o sistema semipresidencialista evitaria muitas crises políticas vividas pelo País. “Os presidentes são cada vez mais ‘Câmara-dependentes’, ‘Congresso-dependentes’. Então, é preciso que a gente separe as coisas de Estado das coisas de governo. Por isso, parece-me que o semipresidencialismo seria um caminho”, disse o ministro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ser aprovada, a proposta de emenda constitucional que muda o regime de governo precisa do apoio de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos de votação.