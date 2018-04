Para lançar ''madrugador'', Serra tira equipe da cama Para chamar a atenção para a novidade, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), lançou pessoalmente ontem o programa Tarifa do Madrugador - desconto de R$ 0,20 nas passagens de trens metropolitanos e do metrô entre as 4 e 6 horas. Era pouco mais de 3 horas quando ele chegou à estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para uma viagem exclusiva - o serviço só abre às 4 horas - até Guaianazes. Fez questão de usar o Bilhete Único, mostrando que o desconto já vigorava. Conhecido por seus atrasos em eventos oficiais, Serra chegou pontualmente à estação, onde assessores e o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, o esperavam para o lançamento do programa e uma visita à nova central de monitoramento da CPTM. Enquanto a maioria dos assessores teve a noite de sono interrompida, Serra, conhecido notívago, foi direto de casa para o evento, antes de dormir. A viagem durou 25 minutos e ocorreu pouco antes de o sistema entrar em operação. Na estação de partida, não havia o habitual empurra-empurra de passageiros. Além de muito policiamento, a recepção contou com música ao vivo, faixas e placas do programa, além de caldo quente para os convidados. "É algo muito positivo, que valeu a pena ter de acordar cedo", brincou Serra com os jornalistas. O novo programa oferece desconto na passagem do metrô entre as 4h40 e as 6 horas e, nos trens da CPTM, das 4 horas às 5h20. Pela viagem de trem ou metrô, o usuário pagará R$ 2,35. Na integração com o ônibus, a tarifa terá custo final de R$ 3,60.