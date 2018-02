Para Kátia Abreu, Lula precisa fazer papel de árbitro

Segundo ela, é necessário que o governo defina claramente a questão das áreas desmatadas no País para evitar a existência de brechas utilizadas pelo Judiciário. Kátia comentou que o propósito do jantar foi discutir o projeto que altera o Código Florestal. No entanto, informou, questões como a Operação Abate, da Polícia Federal e Ministério Público Federal, em Rondônia, e o boicote de grandes redes de supermercados à aquisição de carnes provenientes de áreas que teriam sofrido desmatamento no Pará acabaram por dominar o encontro. "O governo precisa dar uma solução para esse tipo de ocorrência, pois, afinal, a exportação da carne corresponde a R$ 5,5 bilhões para o Brasil", afirmou, destacando a necessidade de um marco relatório sobre desmatamento.

Para a senadora, se houver racionalidade na condução do tema, os ruralistas ficarão satisfeitos. "Mas precisamos saber se o Brasil tem condições de diminuir seu PIB (Produto Interno Bruto) neste momento para plantar árvores. Os ruralistas não são heróis e quem tem que falar pelo Brasil é o presidente", observou. Ela acredita que o papel de Lula é fundamental nessa questão ambiente versus agricultura porque se o assunto for tratado por um ou outro segmento, não haverá imparcialidade. "É preciso acabar com o debate que existe hoje, que é em forma de torcida."

Especificamente sobre a Operação Abate, a senadora mostrou preocupação com a repercussão da notícia para as exportações brasileiras. "Não dá para exigir sensibilidade do Ministério Público", ironizou. "Por isso tudo é preciso que o presidente tenha iniciativa e traga um debate racional sobre o tema", disse.