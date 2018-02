Para Kátia Abreu, ataques têm motivação eleitoral

Mais sintoma de uma pré-campanha eleitoral do que "grito" de ambientalista. Para a presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), os ataques do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, aos ruralistas e aos colegas de Esplanada têm motivação eleitoral. "Ele está montando o circo para ganhar a eleição. Está com problemas de eleição no Rio." Kátia não ficou convencida com a demonstração de reconhecimento público feito por Minc, que afirmou ter se excedido ao chamar os ruralistas de "vigaristas" na semana passada e que iria buscar entendimento com a senadora. "Minc não pode se autoabsolver; a mim, ele não engana", disse. De acordo com a senadora, o melhor era que o assunto se encerrasse, pois, segundo ela, está se estendendo demais. "Não quero fulanizar o tema, mas mantenho a posição de início até que esse senhor mude de comportamento", afirmou. Para a presidente da CNA, como ministro de Estado Minc age mal não só ao expor o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como também os demais ministros. Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente revelou a jornalistas que, em encontro reservado com o presidente, demonstrou insatisfação em relação a alguns colegas. Ao Estado, chamou o governo de "casa da mãe joana". A presidente da CNA disse ter notado nas entrelinhas do discurso de Minc certa ironia. "Ele disse que falaria até com os ruralistas. Por que esse até? Não somos criminosos", justificou. Kátia também afirmou que não está disposta a ouvir elogios do ministro, mas se mostrou disponível a conversar, assim que ele deixar de lado as ironias e vulgaridades. Ontem, o ministro fez a seguinte pergunta: "Ora, se fiz acordo com a soja, com a cana e com o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, por que não posso fazer com a senadora Katia Abreu, que é muito mais bonita, muito mais simpática e muito mais articulada?" A senadora enfatizou que não é amiga do ministro e que não pretende ser. Fez questão de frisar que sua resposta não possui caráter pessoal. "Ele não era assim, ele não me engana", reforçou. Na avaliação da presidente da CNA, a indisposição recente de Minc com alguns colegas e setores produtivos nada mais é do que uma estratégia política. "Mas às custas da minha categoria, ele não fará isso. A CNA não se presta a esse papel", disse a senador de Tocantisns. Na terça-feira, ela protocolou na Comissão de Ética Pública da Presidência da República e na Procuradoria-Geral da República denúncia contra Minc por crime de responsabilidade por ter chamado os ruralistas de "vigaristas". FRASES Kátia Abreu Presidente da CNA "Ele está montando o circo para ganhar a eleição. Está com problemas de eleição no Rio" "Minc não pode se autoabsolver; a mim, ele não engana" "Não quero fulanizar o tema, mas mantenho a posição de início até que esse senhor mude de comportamento" "Ele disse que falaria até com os ruralistas. Por que esse até? Não somos criminosos" "Ele não era assim, ele não me engana"