Para Kassab, demissão de Agnelli é equívoco do governo O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, avaliou como um equívoco do governo federal a decisão de retirar Roger Agnelli do comando da mineradora Vale. Em entrevista ao programa "Roda Viva", que vai ao ar hoje à noite na TV Cultura, o prefeito elogiou o presidente da empresa - um "bom executivo" - e avaliou que Agnelli apresentou "bons resultados para o Brasil". "Eu discordo dessa mudança", criticou. "O tempo vai mostrar se o governo federal acertou ou errou".