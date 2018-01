Para Jungmann, matéria da Newsweek foi ?encomendada? O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, classificou nesta terça-feira de ?jornalismo marrom? a reportagem de capa da última edição latino-americana da revista ?Newsweek? que traz fortes críticas ao programa de reforma agrária brasileiro. Segundo o ministro, a matéria teria sido feita ?de encomenda?, para atender a ?interesses internacionais? que estariam insatisfeitos com a reforma agrária brasileira, principalmente na Amazônia. ?Essa é uma matéria de encomenda, eu a desqualifico, até porque a revista não conversou conosco e os dados que lá estão são inteiramente furados?, afirmou o ministro, que ressaltou não ter lido a reportagem. A ?Newsweek? compara o programa do governo Fernando Henrique a um ?desastre do começo ao fim?. ?Meia década e US$ 6,5 milhões depois, a grande reforma agrária brasileira é apenas uma triste fábula do mundo em desenvolvimento?, diz o texto. Um dos motivos do suposto fracasso do projeto, de acordo com a revista, seria a falta de apoio financeiro aos assentados, que acabam abandonando a terra. Jungmann acredita que ONGs ?fraudulentas?, madeireiras e grupos de grileiros seriam alguns dos setores insatisfeitos com o programa de reforma agrária do governo. ?O que mete medo em muita gente é que, no Brasil, nós tomamos 61 milhões de hectares de terras griladas. Criamos uma lei pública de registro de terra, que mata com a grilagem e o latifúndio a médio prazo neste País?, disse. Ele citou, como exemplo, 20 milhões de hectares de terra grilada que foram destinados a programas de preservação ambiental. ?Setores que têm interesses na Amazônia, como madereiras e ONGs fraudulentas, e que pegavam milhões de hectares de terra para vender os direitos de preservação lá fora, estão mortos e evidentemente isso gera toda uma série de interesses contrariados internacionalmente?, disse. Para contrapor as críticas da revista, o ministro citou um relatório deste ano da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e depoimentos do americano Josef Stiglitz, atual prêmio nobel de economia, favoráveis ao programa brasileiro. Jungmann lembrou ainda que vários países já demonstraram interesses em copiar o modelo brasileiro, como o Méxio, Filipinas e Índia. ?Naturalmente que se trata de uma reportagem enviesada e que atende a interesses que hoje se preocupam não apenas com o fato de que o Estado brasileiro passa a gerir o seu território como nunca geriu antes, como também o seu programa de reforma agrária tende a ser seguido por outros países?, afirmou o ministro, que pretende enviar um protesto formal à revista americana, com informações ?reais? sobre o assunto. Entre 1995 e 2002, segundo o ministro, foram assentadas 580 mil famílias. ?Para se ter uma idéia, entre 1964 e 1994, este número foi de 214 mil famílias?, afirmou. Para contrapor a informação de que os assentados não tem ajuda econômica, o ministro lembrou do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf), que já conta com 1,5 milhão de contratos de créditos a juros fixos. O programa tem em caixa uma verba de R$ 4,5 bilhões.