Para Judiciário, corte de recursos inviabiliza voto eletrônico em 2016

BRASÍLIA - Tribunais superiores divulgaram portaria conjunta na qual afirmam que com o contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral as eleições municipais de 2016 deverão ser realizadas manualmente em diversos municípios brasileiros. A informação de que o bloqueio de gastos previstos no Orçamento impedirá eleições eletrônicas no ano que vem foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30. O corte no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de R$ 428,9 milhões.

De acordo com o TSE, a compra de 100 mil novos equipamentos está comprometida – entre urnas que precisam ser substituídas por terem mais de dez anos de uso e outras que precisariam ser adquiridas por causa do aumento do número de eleitores. As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez em 1996. A partir das eleições de 2000 todo o eleitorado nacional passou a votar eletronicamente.

“O contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral inviabilizará as eleições de 2016 por meio eletrônico”, afirma a uma portaria conjunta assinada pelos presidentes dos Supremo Tribunal Federal, TSE, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e seus respectivos conselhos.

A portaria, com data de 27 de novembro, informa ainda que ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira um total de R$ 1,7 bilhão para STF (R$ 53,2 milhões), STJ (R$ 73,3 milhões), Justiça Federal (R$ 555 milhões), Justiça Militar da União (R$ 14,9 milhões), Justiça Eleitoral (R$ 428,9 milhões), Justiça do Trabalho (R$ 423 milhões), Justiça do DF (R$ 63 milhões) e Conselho Nacional de Justiça (R$ 131 milhões).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meta. Nos bastidores do Judiciário, o texto conjunto foi interpretado como uma pressão para que o Congresso aprove na sessão desta terça-feira, 1.º, um projeto de lei do Executivo que altera a meta de resultado primário de 2015 e autoriza o governo a adotar como meta um déficit primário de R$ 51,2 bilhões, que pode chegar a R$ 119,9 bilhões com o pagamento das chamadas pedaladas fiscais.

Na semana passada, o presidente do TSE, Dias Toffoli, já havia procurado o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para expor a preocupação diante da medida do Executivo.

Em nota, o TSE informou que o contingenciamento “prejudicará a aquisição e manutenção de equipamentos necessários para a execução do pleito do próximo ano”. O tribunal afirma ainda que o bloqueio compromete “severamente” vários projetos do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

A aquisição de urnas eletrônicas – com licitação já em curso e necessidade de contratação até o fim de dezembro – demanda uma despesa estimada em R$ 200 milhões. “A demora ou a não conclusão do procedimento licitatório causará dano irreversível e irreparável à Justiça Eleitoral. As urnas que estão sendo licitadas têm prazo certo e improrrogável para que estejam em produção nos cartórios eleitorais”, afirma a nota do TSE.