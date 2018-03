Para Jucá, Temer como vice de Dilma unifica PMDB O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse hoje que a eventual indicação do presidente do partido e da Câmara, Michel Temer (SP), como vice da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, na disputa da eleição presidencial, unifica o partido.