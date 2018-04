Para Jucá, caso Pimentel está encerrado no Congresso O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), descartou hoje a possibilidade de o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, renunciar ao cargo a exemplo do que fez Antonio Palocci, quando saiu da Casa Civil da Presidência, em junho último, sem explicar o crescimento de seu patrimônio em 20 vezes, entre 2006 e 2010. Jucá afirmou que a base parlamentar do governo está "satisfeita" com as explicações dadas pelo ministro e que ele não tem razão para deixar o cargo.