Para José Serra e Dilma Rousseff, encontro de hoje foi 'civilizado'

O presidenciável do PSDB, o ex-governador José Serra, e a pré-candidata do PT à Presidência da República, a ex-ministra Dilma Rousseff, se encontraram no início da tarde desta segunda-feira, 3, nos bastidores do evento de abertura da ExpoZebu, promovido em Uberaba (MG). Os adversários na corrida eleitoral avaliaram como "gentil" e "civilizado" o encontro. Dilma e Serra estiveram juntos em uma sala reservada, antes da cerimônia de abertura oficial do evento, que teve a presença do vice-presidente da República, José Alencar, e do governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB).

"Foi normal, não teve nada de especial. Foi um encontro gentil", avaliou Serra. "Não tem mal algum. Nós sempre nos relacionamos bem e isso mostra um convívio democrático e civilizado", afirmou Dilma. O coordenador da pré-campanha da petista, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel (PT), disse que Serra teria reclamado da imprensa durante o encontro entre os presidenciáveis. "Eu falei para ele ir se acostumando, porque nós já estamos acostumados a apanhar", afirmou.

Após a abertura da Expozebu, cada pré-candidato partiu para um canto da feira. Serra foi recebido por pecuaristas e ruralistas na Casa do Zebu, estande da feira. Já Dilma teve uma reunião no espaço da Associação das Mulheres Rurais de Uberaba, na companhia da primeira-dama, Marisa Letícia. Os presidenciáveis voltarão a se encontrar em almoço na Fazenda Mata Velha, onde o proprietário, o pecuarista Jonas Barcelos, oferecerá a tradicional feijoada servida na abertura da ExpoZebu. No almoço, participarão apenas políticos e pessoas próximas aos pré-candidatos.