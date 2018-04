Para Jefferson, vice do DEM enfraquece Serra O presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, afirmou hoje que a escolha de um vice do DEM para o presidenciável José Serra (PSDB) enfraquece e deixa "vulnerável" a candidatura do tucano. Para Jefferson, a presença de um democrata na chapa liga o nome de Serra às lembranças do eleitor sobre o Mensalão do DEM, protagonizado pelo ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda.