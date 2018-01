Para Itamar, Maílson é insignificante O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), respondeu nesta segunda-feira à tarde, por meio de nota, às declarações do ex-ministro da Fazenda do governo Sarney Maílson da Nóbrega, feitas pela manhã durante uma feira do setor de couro, em São Paulo. O ex-ministro disse que Itamar e também o pré-candidato do PPS à presidência, Ciro Gomes, estariam caminhando para a "insignificância política". O governador mineiro demonstrou irritação: "Um homem dessa insignificância", disse, "que levou o Brasil a uma das maiores taxas de inflação de sua história - portanto, analfabeto também em economia - deveria se manter ocupado, com seus patrões, em continuar escrevendo uma história de subserviência e de entrega da Pátria por um punhado de dólares, e deixar em paz aqueles que lutam por um Brasil melhor e para os brasileiros".