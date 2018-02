Para Humberto Costa, fatos contra Demóstenes são indefensáveis

BRASÍLIA - Parlamentares foram enfáticos ao defender a legalidade do processo contra o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), na sessão da Comissão de Justiça que aprovou o parecer que pode levar à cassação do mandato do senador. O senador Humberto Costa (PT-PE), relator do processo no Conselho de Ética, afirmou que os fatos são "absolutamente claros, consistentes e indefensáveis".

Costa rebateu a fala do advogado do parlamentar goiano, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, na sessão desta quarta-feira, 5. Segundo ele, a investigação no Senado se baseou em provas ilegais. "Na sua defesa, ele (Demóstenes) próprio utilizou trechos das gravações da Polícia Federal, reconheceu sua voz", disse o relator do conselho.

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) fez um dos discursos mais rígidos e declarou que Demóstenes mentiu e demonstrou ter "dupla personalidade" em razão da "capacidade de mentir, enganar e manipular". “Demóstenes Torres, por todas as mentiras que contou e à dupla personalidade que revelou, não mais tem lugar nesta Casa”, disse.

Com a aprovação do parecer, o projeto de resolução será encaminhado à Mesa Diretora do Senado e deve ser colocado em votação na próxima quarta-feira, 11. É preciso obedecer o prazo de três dias úteis após a leitura em Plenário para o texto ser colocado em votação, que será secreta.

Com informações da Agência Senado