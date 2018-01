Para Hollande, Brasil é 'aliado e concorrente' Em visita ao Brasil, o presidente da França, François Hollande, ressaltou em discurso nesta sexta-feira, 13, na capital paulista a cooperação entre os dois países. Segundo Hollande, que esteve no Encontro Econômico Franco-Brasileiro promovido pela Fiesp, o Brasil conta com as melhores indústrias e representa "um aliado e um concorrente". Ele ressaltou que o País se tornou um dos "principais atores econômicos" mundiais nos últimos 20 anos e que houve crescimento por meio da demanda interna e da melhoria da competitividade com apoio à inovação.