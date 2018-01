Para Haddad, Dilma e Temer deviam sentar para conversar 'pelo bem do País'

São Paulo - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse na manhã desta terça-feira, 8, que "pelo bem do País" o vice-presidente Michel Temer deveria sentar com a presidente Dilma Rousseff para conversar e restabelecer a unidade entre PT e PMDB. Na noite desta segunda-feira, Temer enviou uma carta a Dilma em tom de desabafo, queixando-se da falta de confiança e do "menosprezo" da presidente em relação a ele e ao PMDB.

"Como o vice-presidente Temer propõe a unidade do País, a primeira unidade que tem de ser restabelecida é dele com ela. Ele (Temer) tem que se reunir e resgatar essa unidade da chapa vitoriosa no ano passado", afirmou o prefeito.

Na carta, Temer declara que o PMDB tem ciência de que o governo busca promover sua divisão. "Como presidente do PMDB, devo manter cauteloso silêncio com o objetivo de procurar o que sempre fiz: a unidade partidária", diz Temer.

Para Haddad, os dois têm "todas as condições de fazer um gesto em relação ao outro para o bem das reformas que são necessárias".

Questionado se acredita que a aliança entre PMDB e PT será mantida, Haddad, que considera a possibilidade de convidar o atual secretário municipal de Educação, Gabriel Chalita (PMDB), para ser seu vice na disputa pelas eleições municipais de 2016, disse: "A primeira unidade que precisa ser resgatada é a unidade da chapa (entre Dilma e Temer)".