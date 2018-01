Para Graça Foster, declarações de ex-gerente são 'retaliação'

Rio - A presidente da Petrobrás, Graça Foster, afirmou nesta quarta-feira, 17, que havia sido avisada de que a funcionária Venina Velosa da Fonseca procuraria a imprensa em retaliação à decisão da empresa de afastá-la do cargo. Venina era chefe do escritório da estatal em Cingapura e foi afastada do cargo pela comissão interna que apura desvios de recurso. Na semana passada, o jornal Valor Econômico revelou que Venina enviou e-mails a Graça Foster em que teria apontado irregularidades na estatal antes dos desdobramentos da Operação Lava Jato.

"Em 2009, Venina teve uma briga com o Paulo Roberto (ex-diretor de Abastecimento). Não sei o porquê. Quando ela conversou comigo sobre a área de comunicação, foi a primeira vez que soube que eles tinham se desentendido. E eu falei com o Paulo Roberto: você e Venina precisam conversar", afirmou Graça durante café da manhã com jornalistas.

As declarações de Venina aumentaram a pressão para que a presidente deixasse o comando da Petrobrás. Nesta terça, a companhia divulgou nota oficial que colocou em xeque a versão apresentada pela ex-funcionária. Segundo o texto, as quatro mensagens enviadas, em abril de 2009, agosto e outubro de 2011 e em fevereiro de 2012 "não explicitaram irregularidades relacionadas" nos gastos de comunicação na diretoria de Abastecimento, em negociações de óleo combustível na Ásia e nas obras da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco.

Graça destacou a aproximação de Venina com o ex-diretor Paulo Roberto Costa, delator na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. "Eles trabalharam juntos por anos", afirmou.

Já em outubro de 2011, relatou Graça, Venina enviou novo e-mail falando de esquartejamento de projeto. "Não sei o que é esquartejamento de projeto. De novo levei o assunto para o Paulo Roberto e disse: a Venina se ressente e diz em ineficiência. Eu era diretora e o Gabrielli, presidente. Como presidente da Petrobras, depois, ela mandou e-mail e eu enviei para o jurídico, para que fossem feitas as ações cabíveis. Nós diretores sabemos o que vai para a reunião de diretoria. Não tenho como saber a outra parte", disse a presidente da Petrobras.

Graça informou que, com comissões internas que apuram desvios de recursos na Refinaria Abreu e Lima e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), 12 funcionários perderam cargos de confiança. Nenhum deles foi exonerado. "Não se trata de ação sobre a Venina. Vários colegas nossos perderam as posições. Aqui a investigação só começou", afirmou.