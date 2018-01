Para governo, discurso de Aécio no Senado é 'desespero' O presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, rebateu nesta quarta-feira o discurso do senador Aécio Neves (PSDB-MG) no qual ele afirmou que o governo Dilma Rousseff não está cumprindo suas promessas de campanha. Para Rabelo, trata-se de um discurso "de desespero" e de uma oposição que não apresenta "alternativa ao atual governo". "O que falta a oposição é alternativa. Eles nos criticam e não apresentam uma alternativa", comentou o dirigente.