Para governadores do RS, SC e SP nova regra não se sustenta Os governadores do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira (PMDB), e de São Paulo, Claudio Lembo (PFL), não acreditam que o endurecimento das regras de verticalização, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será mantido nas eleições gerais deste ano. "Esta interpretação criou muito turbulência e não tem lógica mudar as regras do jogo às vésperas do pleito", considerou o governador Rigotto. Apesar de acreditar que a medida será revista pelo presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello, Rigotto disse que, se ela for mantida, acabará beneficiando a sua tese, favorável à candidatura própria do PMDB. "Não somos contra a verticalização e essa mudança deveria ser natural com a reforma política, mas, infelizmente, ninguém quis colocá-la em prática", emendou o peemedebista. A mesma avaliação foi feita pelo governador de Santa Catarina. Apesar de ser também um defensor da candidatura própria, ele acredita que essa nova regra não vai se sustentar, porque os partidos já estavam com suas coligações praticamente fechadas. Para Germano Rigotto, se essa regra for mantida, todos os partidos saem perdendo. "Não vejo alguém que ganhe com as mudanças neste momento", disse. Na próxima segunda-feira (12), às 16 horas, em Brasília, o PMDB reunirá seus governadores, a Executiva da legenda e os candidatos que disputarão essas eleições para definir o rumo que o partido irá tomar. "Será uma reunião definitiva e, se a regra do TSE for mantida, com certeza, crescerá a tese de candidatura própria", disse Rigotto. Na avaliação do pefelista Claudio Lembo, a mudança anunciada pelo ministro Marco Aurélio Mello não deverá se sustentar. "Houve uma violação no sistema federativo e na maneira como os partidos interagem nos Estados", destacou. "Em qualquer hipótese, o PFL e o PSDB caminharão unidos nessas eleições", salientou. Os três governadores concederam rápida entrevista, na manhã de hoje, no Palácio dos Bandeirantes, após reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Carlos Gutierrez. Também participou do encontro o governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), que também foi convidado, não compareceu por Ainda durante a coletiva, Rigotto desabafou: "Se eu fosse candidato, com certeza, conseguiria unir o PMDB."