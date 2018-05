Para Genro, voto de Peluso foi 'equivocado e ideológico' O ministro da Justiça, Tarso Genro, criticou duramente o voto do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, que é a favor da extradição do italiano Cesare Battisti. "Acho que seu voto é equivocado. Parte de juízos puramente ideológicos a respeito, inclusive, da natureza do meu despacho", afirmou. "Foi um voto tendencioso na medida em que ele inclusive deu tonalidades e pesos diferentes para os argumentos que usei no meu despacho", disse. Genro disse que o ex-integrante do movimento Proletários Armados pelo Comunismo (PAC) é um preso político ilegal no Brasil e que sua extradição provocaria uma crise entre Poderes.