Para Garotinho, TV é responsável pelo seu crescimento nas pesquisas O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, candidato à presidência pelo PSB, considera seu crescimento nas pesquisas eleitorais resultado do aparecimento no horário de propaganda política. "O meu maior adversário era ser desconhecido da população brasileira", disse neste domingo. "A partir do momento em que pude aparecer e mostrar um discurso coerente, recebi adesões." Ele atribui o crescimento também à decisão antecipada do PSB de lançá-lo candidato em dezembro, e à "coerência do discurso" desde a candidatura ao governo do Estado. "Sempre defendi o crescimento, a estabilidade com juros baixos e denunciei a ditadura dos bancos. Esse discurso influencia a classe média e os empresários que estão sofrendo com essa situação", acredita. Satisfeito com os resultados da campanha, ele pouco mudará a estratégia de campanha. "Deixarei o governo em 4 de abril e até lá, vou passar 90% do tempo no Estado e o restante em contatos nacionais", disse. A vice-governadora Benedita da Silva, postulante à candidatura do governo do Estado pelo PT, assumirá o governo e Garotinho acha que esse mandato privilegia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Mas é uma faca de dois gumes. Estou entregando o Estado com os salários em dia, obras inauguradas e dinheiro em caixa. O grande problema do PT são os municípios administrados por eles", disse. Garotinho comentou também a candidatura do ministro da Saúde, José Serra, pelo PSDB. "Qualquer candidato do governo terá muita dificuldade, depois de oito anos com esses resultados de 14 milhões de desempregados, economia paralisada e saúde problemática", afirmou. O candidato do PSB anunciou que na terça-feira haverá uma reunião, no Rio, de todos os presidentes regionais do partido, dos 13 candidatos a governador já escolhidos e da direção nacional."Esse encontro vai definir as estratégias nacionais e as coligações", anunciou. Garotinho disse que o pouco tempo de televisão que seu partido terá não será empecilho para o crescimento da candidatura. "Terei 2m44s em cada um dos dois blocos e isso é suficiente para um discurso coerente e direto. Desde 1989 ficou provado que tempo de televisão não ganha eleição. Lula e Collor tinham menos tempo que o PFL e o PMDB e foram para o segundo turno e, em 1994, o Orestes Quércia tinha o tempo maior e só ficou na frente do Eneas", lembrou. Ele enumerou também os candidatos a governador já definidos pelo PSB: "Atualmente, são João Paulo (atual secretário da Fazenda), no Amapá; Mauro Nazif (deputado estadual), em Rondônia; senador Ademir Andrade, no Pará; Ricardo Murad (cunhado de Roseana Sarney), no Maranhão; Wellington Landin (deputado estadual), no Ceará; Wilma Faria (prefeita de Natal), no Rio Grande do Norte; Eduardo Campos (deputado estadual e neto de Miguel Arraes), em Pernambuco; Ronaldo Lessa (atual governador), em Alagoas; senador Paulo Hartung, no Espírito Santo; João Leite, em Minas Gerais; Luíza Erundina, em São Paulo, e Gismar Mendes, no Tocantins". "Rosinha Mateus ainda está no dilema de ser ou não candidata no Rio. Eu quero, mas é ela quem decide."