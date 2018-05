Para garantir votos, senadores do PT fazem corpo a corpo com deputados na Câmara

BRASÍLIA - A bancada de senadores do PT compareceu em peso à Câmara dos Deputados neste domingo, 17, para a votação da autorização do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Preocupados com a contagem apertada de votos, os senadores do PT entraram no plenário e estão autorizados a fazer corpo a corpo, ou seja, cobrarem diretamente os votos daqueles com quem têm alguma relação.

"Vamos estar no corpo a corpo até o último minuto", disse o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Os governistas apostaram em um discurso positivo e vão defender que têm condições de barrar o impeachment ainda na Câmara. A ordem entre os senadores é não dar declarações analisando o cenário no Senado, caso o impeachment seja aprovado na Câmara.

Nos bastidores, entretanto, o cenário é de preocupação. Senadores governistas admitem que a votação será acirrada e que os votos indecisos ou não declarados ainda são de deputados que flertam com os dois lados. Um dos senadores chegou a dizer que está difícil até mesmo para o governo saber exatamente quantos votos tem neste momento.