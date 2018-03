Para garantir ajuste, Levy fará encontros com líderes do Senado

Brasília - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, promove um café da manhã na quarta e na quinta-feira, dias 20 e 21, com líderes da base aliada do Senado. Marcados para começar a partir das 8h30, no Ministério da Fazenda, os encontros têm por objetivo tratar das propostas do ajuste fiscal em tramitação no Congresso. O Senado terá a partir desta terça, 19, uma semana decisiva com a análise da primeira das medidas provisórias do ajuste fiscal, a MP 665, que restringiu regras de acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial.

Os senadores também devem discutir com o ministro da Fazenda a proposta de reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para operações interestaduais. Na quarta-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), realiza um encontro com governadores de Estados e do Distrito Federal para tratar do pacto federativo. Levy é um dos entusiastas da reforma do ICMS.

A expectativa é que o Senado viabilize, até o final do mês, um projeto que reduz as alíquotas do imposto como forma de acabar com a guerra fiscal praticada por Estados. A discussão está parada na Casa desde abril de 2013, quando a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou uma proposta que, em vez de diminuir a quantidade de alíquotas existentes, promoveu um aumento. Na época, essa mudança desagradou à equipe econômica, que, desde então, deixou de mobilizar aliados no Congresso para levar adiante o projeto.