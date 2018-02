Para Fux, análise de recursos não é novo julgamento

Brasília - O ministro Luiz Fux, novo relator do mensalão, afirmou nesta terça-feira, 24, que a análise dos embargos infringentes não significa um novo e amplo julgamento do caso. Ele sinalizou que pretende acelerar a análise dos recursos no Supremo Tribunal Federal. Quando a ação penal voltar a ser julgada no plenário, a ideia de Fux é restringir a discussão às teses que provocaram divergência.

"Os embargos infringentes são adstritos (restritos) à matéria objeto da divergência. Por isso não é rejulgamento. Só julga o que foi objeto da divergência", afirmou o ministro. "Eu acho que, em princípio, toda parte desfavorável, todas as decisões que têm divergência, são passíveis de embargos infringentes. Tudo quanto foi divergente e desfavorável aos réus será objeto de discussão no plenário."

A data do julgamento dos novos recursos de 12 dos 25 condenados não está marcada. Mas o prognóstico é que ocorra no próximo ano. Esses réus foram considerados culpados, mas garantiram pelo menos quatro votos pela absolvição, o que lhes dá o direito de propor os embargos infringentes.

A expectativa é de que os ministros do STF debatam a caracterização dos crimes nos quais a condenação foi apertada. E os debates mais acalorados deverão ocorrer durante o julgamento dos recursos dos condenados por formação de quadrilha. Entre eles, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula José Dirceu.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No julgamento original do caso, uma corrente minoritária de ministros concluiu que não houve quadrilha. Para eles, somente existe quadrilha quando um grupo se une de forma duradoura e com o objetivo único de cometer crimes. Mas a maioria dos integrantes do STF concluiu que havia uma quadrilha já que mais de três pessoas se juntaram para cometer os crimes praticados no esquema.

Neste mês, o Supremo encerrou o julgamento dos primeiros recursos dos 25 condenados por envolvimento com o mensalão. A maioria das condenações foi mantida tal como definida no ano passado pelo tribunal.

O resultado do julgamento dos primeiros recursos ainda não foi publicado, o que somente deverá ocorrer após todos os ministros do STF liberarem seus votos. Isso ainda não ocorreu. Mas Luiz Fux já iniciou o trabalho para preparação da análise dos novos recursos. "Estou fazendo comparação entre votos para verificar a extensão da divergência", disse.

Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que os réus do mensalão, incluindo a antiga cúpula do PT, já foram condenados politicamente há muito tempo.

O petista novamente foi cauteloso ao comentar o julgamento da ação penal, destacando que respeita as instituições envolvidas. "Depois que o julgamento estiver totalmente concluído eu vou falar. E tenho muita coisa para falar", disse. A entrevista foi concedida a um grupo de jornalistas da Rede Brasil Atual, da TVT e do jornal ABCD Maior.

COLABOROU GUILHERME SOBOTA, ESPECIAL PARA O ESTADO