Para Freixo, decisão mostra que governo é 'ilegítimo'

RIO - O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou nesta noite, 8, que que a cassação do mandato do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e do vice-governador Francisco Dornelles (PP), pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), demonstra que o governo fluminense é "ilegítimo".

"É um governo ilegítimo, que foi eleito com abuso do poder econômico", disse Freixo, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Candidato a prefeito ano passado, Freixo foi derrotado no segundo turno pelo senador Marcelo Crivella (PRB).

O deputado é também o autor da ação no TRE-RJ que resultou na cassação. A decisão do tribunal, porém, só terá efeito após o julgamento do último recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já o presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), disse que a decisão representa um "enfraquecimento político" do governo. "É ruim, porque é um enfraquecimento político do governador", disse Picciani, no plenário da Alerj. "Espero que a decisão se reverta", completou Picciani, ressaltando que não tomou conhecimento sequer do teor da ação no TRE-RJ.

O deputado reconheceu ainda que a decisão do TRE-RJ pode embasar pedidos de impeachment. "Nessa situação política, tudo é combustível", disse Picciani.